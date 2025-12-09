В Казахстане продается мясо с антибиотиками

Ранее сенаторы заявляли о мясной инфляции. По словам депутата Ольги Булавкиной, в сентябре 2025 года цены на мясо и мясопродукты выросли почти на 20%. А эксперт в сфере сельского хозяйства Толеутай Рахымбеков считает, что говядина может подорожать до 15−20 тыс. тенге за килограмм уже в ближайшие 3−4 года.