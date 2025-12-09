В Казахстане продается мясо с антибиотиками

«Существует риск того, что импортируемая продукция животноводства получена от животных, откормленных кормами с добавлением гормонов роста, стимуляторов и других запрещенных или нежелательных добавок. В связи с этим, необходим тщательный контроль и лабораторные проверки такой продукции на соответствие международным стандартам», — уверены депутаты.
Сенаторы добавили, что в сфере животноводства необходимо ввести четкие нормативы. К примеру, они предлагают усилить ветконтроль, чаще проводить проверки и увеличить число лабораторий. Тогда отрасль станет прозрачнее и безопаснее, а население перестанет жаловаться на обилие импортного мяса.
Депутаты также обеспокоены тем, что нормы для отечественных кормов почти отсутствуют. Это создает угрозу здоровью казахстанцев. Сенаторы утверждают, что в кормах не регулируют количество антибиотиков, используют теневые инъекции и добавляют БАДы.
Кроме того, депутаты говорили премьеру о том, что рынок остается закрытым. Потребители не могут увидеть результаты проверок качества продукции. Также в запросе остановились на проблемах с маркировкой, которая часто содержит мало информации или напечатана слишком мелким шрифтом.
«Закрытость рынка — отсутствие доступа потребителей к результатам проверок. Недавно только в городе Астана было выявлено несколько подпольных цехов, где было уничтожено свыше 3 тонн мяса», — рассказали депутаты.
Чтобы решить проблему, депутаты предлагают:
Внедрить стандарты ISO для контроля качества кормов и продукции. Создать открытую базу данных и ввести QR-маркировку для прозрачности. Усилить уголовную и административную ответственность за причинение вреда здоровью населения. Развивать производство органических добавок через научные исследования. Провести общенациональную кампанию по информированию населения об опасностях антибиотиков и гормонов.
Ранее сенаторы заявляли о мясной инфляции. По словам депутата Ольги Булавкиной, в сентябре 2025 года цены на мясо и мясопродукты выросли почти на 20%. А эксперт в сфере сельского хозяйства Толеутай Рахымбеков считает, что говядина может подорожать до 15−20 тыс. тенге за килограмм уже в ближайшие 3−4 года.