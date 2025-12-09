Адвокат Жанна Уразбахова резко осудила актера Айдаркулова за многоженство

«Почему ислам разрешает ему иметь четырех жен, а его второй жене сниматься в кино нельзя? Почему ислам не разрешает условной Магрипе иметь 4 мужей? Что это за игра в одни ворота? Послушала этого персонажа, и будто в исламе все только в интересах мужчины. Женщина будто не живое существо, а абсолютно бесправное, и рождена только служить мужчине. Мы что не люди? Не имеем прав? Нас можно вот так, проведя кастинг, отобрать по фото и определить к каком-то человеку в жены? Что за мракобесие?» — возмутилась она.