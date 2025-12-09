Адвокат Жанна Уразбахова резко осудила актера Айдаркулова за многоженство

«Прикрывается религией».
Актер и шоумен Даурен Айдаркулов стал героем одного из выпусков популярного YouTube-подкаста @zamandas.pod. Он рассказал как жил сразу с двумя женами. Этот выпуск подвергла резкой критике адвокат Жанна Уразбахова.
«Измены, ушел, пришел, обманул жену, для него все будто в кино. Захотел отослал жену в другой город, захотел нашел новую жену, проведя кастинг в социальных сетях. Все это прикрывает религией. Говорит, что можно брать до четырех жен, больше, мол, нельзя! Так спокойно рассуждает, будто не о женах, т.е. о живых людях говорит, а о сумках. Если у человека похоть на первом месте, причем тут Бог?» — задается вопросом известный адвокат.
Уразбаховой в выпуске понравилось лишь то, что ведущие сразу обозначили свое отношение к многоженству. Они верят в любовь с одним человеком на всю жизнь и против него.
«Меня как юриста пугает эта тенденция, когда все грехи и по сути измены прикрывают религией! Буквально говоря: “мне Бог разрешил”! Завтра что они придумают? “Бог разрешил бить людей”, “Бог разрешил кровь пить за завтрак”? Так будут говорить? Как связана измена жене с духовностью? Называйте пожалуйста вещи своими именами и не надо везде впутывать религию», — обратилась она к Айдаркулову.
ДТП и Бог.
Жанна Уразбахова отмечает, что далека от религии, но все чаще сталкивается с людьми, которые «говорят от имени Бога», пытаясь прикрыть собственные ошибки и неподобающие поступки. В качестве примера адвокат вспомнила случай на дороге. В нее на светофоре въехал мужчина, а затем начал говорить о Боге и всепрощении, апеллируя к духовности, хотя ситуация требовала конкретных юридических действий.
«Мол, жена беременна, пятеро детей, мы все в этом мире братья и сестры. Но когда я попросила оплатить ремонт, он послал меня. В суде еще и врал, что это я назад сдала и в него врезалась. Хорошо, что у меня был регистратор. Платить он так и не хотел, и все это под соусом духовности», — рассказала Уразбахова.
Нарушение прав женщин.
По мнению адвоката, было бы намного честнее признаться, что влюбился, уйти от жены, развестись и жениться на той, которую полюбил. Поэтому она осудила Даурена Айдаркулова за слова о том, что в исламе разрешено иметь до четырех жен.
«Почему ислам разрешает ему иметь четырех жен, а его второй жене сниматься в кино нельзя? Почему ислам не разрешает условной Магрипе иметь 4 мужей? Что это за игра в одни ворота? Послушала этого персонажа, и будто в исламе все только в интересах мужчины. Женщина будто не живое существо, а абсолютно бесправное, и рождена только служить мужчине. Мы что не люди? Не имеем прав? Нас можно вот так, проведя кастинг, отобрать по фото и определить к каком-то человеку в жены? Что за мракобесие?» — возмутилась она.
Адвокат заявила, что Всевышний один на всех, и для женщин, и для мужчин, и никакая религия не должна ущемлять права женщин в угоду служения мужчинам. После этого Жанна Уразбахова обратилась к молодым девушкам, сказав о важности образования, независимости и попросила никогда не соглашаться на роль второй жены.