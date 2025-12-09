Казахстан поспорит с Ираном за предпоследнее место на ЧМ по гандболу

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГАНДБОЛУ-2025 СРЕДИ ЖЕНЩИН.
Кубок президента. 3-й тур. 8 декабря.
Группа 2.
ЕГИПЕТ — КАЗАХСТАН 30:18 (13:8).
КИТАЙ — КУБА 34:30 (17:15).
Группа 1.
ХОРВАТИЯ — ПАРАГВАЙ 30:17 (14:11).
ИРАН — УРУГВАЙ 16:27 (8:16).
Решающим отрезком в матче Египет — Казахстан стали первые 15 минут второго тайма. Неизвестно, какими словами вдохновлял Александр Сытько своих подопечных в перерыве, но упомянутый отрезок казахстанки проиграли со счетом 1:8. «Минус 5» по итогам первой половины превратились в «минус 12», и судьба матча была решена. Ровно с такой же разницей африканки в итоге и победили — 30:18.
Пожалуй, это был худший матч нашей команды на ЧМ-2025. Если бы не кураж стража ворот Дамиры Жапаровой, отразившей множество мертвых мячей, счет еще до перерыва стал бы неприличным. Под стать 19-летнему голкиперу действовала и более опытная Дарья Колесниченко во втором тайме. К сожалению, коллективные взаимодействия у наших девушек оставляли желать лучшего. Каждая «спасала родину» по одиночке.
Увещевания наставника во время тайм-аутов — гандбол, мол, игра командная — вызывали лишь недоумение. В том, что игрокам нужно было объяснять прописные истины во время матчей мирового форума, без сомнения, есть «заслуга» тренерского штаба. А итоговый счет в поединке с далеко не самой звездной команды иначе как провалом назвать нельзя.
Cамой результативной в составе нашей команды вновь была Ирина Хасаханова, забившая шесть голов. По три мяча на счету Жанерке Сейткасым и Киры Немтыревой. Дважды отличились Злата Звягина и Жанерке Куандыкова, по разу — Назым Сабыржанкызы и Мария Ситникова.
Проиграв шестой матч подряд, сборная Казахстана в заключительном матче на ЧМ-2025 поспорит с Ираном за 31-е, предпоследнее место. До сих пор худшим результатом казахстанок было 30-е место на ЧМ-2023.
Как говорится, счет на табло. Поэтому тот факт, что кубинкам наши проиграли всего один мяч, а китаянкам — два, уже ничего не значит. До полного позора, последнего места, осталось проиграть и иранкам. Надеемся все же, что так низко наша команда не падет.
А утешительный трофей, Кубок президента, вручаемый за итоговое 25-е место, разыграют Хорватия с Китаем. Египет поспорит с Парагваем за 27-е место, Куба с Уругваем — за 29-е.
Главной сенсацией заключительных матчей основного турнира стала поражение Франции от Нидерландов — 23:26. Действующие чемпионки мира не устояли перед напором со-хозяек турнира, усиленным сумасшедшей поддержкой оранжевых трибун.
Проиграв, француженки вышли в четвертьфинале на Данию, не знающую на ЧМ-2025 поражений. Голландки же в первом раунде плей-офф сыграют с Венгрией, под руководством одессита Владимира Головина сенсационно пробившейся в четвертьфинал.
За выход в полуфинал также поспорят Норвегия с Черногорией и Германия с Бразилией.
На женском ЧМ-2025, поделенном между Германией и Нидерландами, третий раз в истории принимают участие 32 сборные.
Сборная Казахстана играет на мировом форуме восьмой раз. Лучший результат — 18-е место на ЧМ-2007 во Франции.
Чаще других чемпионаты мира выигрывали норвежки и россиянки (по 4), трижды — СССР, ГДР и Франция. Француженки победили и на прошлом ЧМ, который в 2023 году проходил в Норвегии, Дании и Швеции. В финале «трехцветные» одолели наших соперниц по группе первого этапа норвежек — 31:28.