Казахстан поспорит с Ираном за предпоследнее место на ЧМ по гандболу

Как говорится, счет на табло. Поэтому тот факт, что кубинкам наши проиграли всего один мяч, а китаянкам — два, уже ничего не значит. До полного позора, последнего места, осталось проиграть и иранкам. Надеемся все же, что так низко наша команда не падет.