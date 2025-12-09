Казахстан усиливает борьбу с вывозом бензина из страны

Как сообщает пресс-служба правительства, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится.
«Министерству энергетики поручено продолжить работу по цифровизации сектора. Оснащение нефтебаз приборами учета и передача данных в режиме реального времени остается одним из ключевых направлений. Подготовленные поправки в законодательство призваны закрепить современные требования к отрасли и обеспечить единый стандарт учета нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Роман Скляр подчеркнул, что правительство последовательно работает над тем, чтобы рынок ГСМ был прозрачным и устойчивым, а внутренний рынок получал топливо без перебоев. При выявлении нарушений государство будет принимать соответствующие меры.
В завершение первый заместитель премьер-министра отметил, что стабильная работа рынка нефтепродуктов, контроль его прозрачности и обеспечение энергетической безопасности страны остаются приоритетами. Госорганы продолжат полностью отслеживать движение ГСМ — от нефтеперерабатывающих заводов до конечных точек продаж.
Напомним, правительство Казахстана продлило запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов. Ограничения будут действовать с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года.