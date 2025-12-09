Казахстан усиливает борьбу с вывозом бензина из страны

МВД и Агентство по финмониторингу усилят координацию по недопущению вывоза ГСМ из Казахстана. Также ведомства займутся предупреждением нарушений и повышением дисциплины на рынке. Об этом стало известно в ходе совещания по борьбе с незаконным перетоком топлива под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.