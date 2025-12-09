Ричмонд
По Волгограду пустили украшенные к Новому году трамваи

Всего в декабре запустят больше 60 единиц нарядного транспорта.

Источник: администрация Волгограда

Первые трамваи, автобусы и троллейбусы, украшенные к Новому году, вышли на линию в Волгограде.

«Праздничный подвижной состав в ближайшее время начнет курсировать по трамвайным маршрутам 2, 4, 10 и 11, по троллейбусным 8а, 10, 10а, и 15а и автобусным 2 и 21. Порадуют горожан и вагоны линии скоростного трамвая», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Всего в декабре запустят больше 60 единиц нарядного транспорта. На его борта уже наносят поздравительные открытки.

Ранее «АиФ Волгоград» рассказывал, что приготовили для волгоградцев и гостей города к Новому году театры, музеи и библиотеки.