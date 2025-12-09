Платформа по пожиранию времени Roblox лишила будущего целое поколение человечества

Помимо просаживания жизни, у Roblox есть эффект, который не давала ранее ни одна другая популярная игра: на этой платформе много игр от самоучек, любителей, люди сами рисуют, озвучивают и чаще делают это очень плохо. Таким образом, дети торчат днями в играх, которые создают неумехи с такой же неразвитой речью, как и потребители их труда. То есть эти игры, не проходящие никакого минимального профессионального отбора, созданные обывателями на коленке, делают детей ощутимо хуже, потому что многие дети играют в примитив. Например, мне рассказывала подписчица, что ее сын полюбил игру, в которой едва прорисованный уродец бродит по полю с кактусами и собирает в мешочек газы, пущенные такой же уродливой лошадкой. Бегает лошадка, извините, пукает, игрок должен гоняться за ней и ловить газы. Ребенку девять лет, его мама пианист, папа — биолог, работает в музее. Родители в ужасе и не знают, что делать. Сын не хочет учиться, детей из семей их круга он стал называть скучными долбонатами натрия, ничего не учит, говорит, что знания ему не понадобятся, он будет разработчиком на Roblox. В ответ на аргумент, что для создания видеоигр надо хотя бы знать математику и уметь рисовать, приводит пример игр для детей, чьи создатели явно не учили математику и не учились рисовать.