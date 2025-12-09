Жителя Иркутской области оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Жителя Иркутской области привлекли к ответственности за незаконный запуск беспилотника. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, произошло все в октябре 2025 года на территории Ольхонского района.
— Во время проверки Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры было установлено, что мужчина запустил квадрокоптер, не имея на это необходимого разрешения. Кроме того, его беспилотный летательный аппарат не был зарегистрирован в государственном реестре Росавиации, — говорится в сообщении ведомства.
Нарушитель был привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение правил использования воздушного пространства и за несоблюдение правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.
