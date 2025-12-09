Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Иркутской области оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Нарушителя привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутской области привлекли к ответственности за незаконный запуск беспилотника. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, произошло все в октябре 2025 года на территории Ольхонского района.

— Во время проверки Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры было установлено, что мужчина запустил квадрокоптер, не имея на это необходимого разрешения. Кроме того, его беспилотный летательный аппарат не был зарегистрирован в государственном реестре Росавиации, — говорится в сообщении ведомства.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение правил использования воздушного пространства и за несоблюдение правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье СК начал проверку по факту применения силы учителем к школьнику.