В Чувашии введут режим ЧС после атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

Источник: © РИА Новости

Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 9 человек.

«На постоянной связи находимся с главой региона Олегом Николаевым. По его решению будем вводить чрезвычайную ситуацию регионального уровня, чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно восстановить последствия», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «спецслужбы работают оперативно и высокопрофессионально».

«Вместе с командой правительства Чувашии выехали на место происшествия и проконтролировали работу пункта временного пребывания жителей на базе школы № 20. Всем необходимым люди обеспечены», — подчеркнул Артамонов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
