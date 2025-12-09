Госжилинспекция и суд заставили УК вернуть деньги за незаконное повышение тарифов

В Ростовской области управляющие компании незаконно повышали тарифы на содержание жилья, ссылаясь на изменения в налоговом законодательстве. С января 2025 года некоторые УК в одностороннем порядке увеличили платежи для жильцов на 5%. Об этом сообщили в Госжилинспекции Ростовской области.