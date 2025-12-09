Госжилинспекция и суд заставили УК вернуть деньги за незаконное повышение тарифов

В Ростовской области управляющие компании незаконно повышали тарифы на содержание жилья, ссылаясь на изменения в налоговом законодательстве. С января 2025 года некоторые УК в одностороннем порядке увеличили платежи для жильцов на 5%. Об этом сообщили в Госжилинспекции Ростовской области.
После многочисленных жалоб региональная Госжилинспекция провела проверки и обязала управляющие организации сделать перерасчет. Часть компаний отказалась выполнять предписания и попыталась оспорить их в арбитражном суде.
Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства, подтвердив, что УК не имеют права в одностороннем порядке повышать плату за содержание жилья. В результате управляющим компаниям пришлось выполнить предписания и вернуть жителям более 950 тысяч рублей, начисленных сверх установленных тарифов.
