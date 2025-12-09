Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госжилинспекция и суд заставили УК вернуть деньги за незаконное повышение тарифов

В Ростовской области жителям вернули почти миллион рублей после незаконного повышения тарифов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области управляющие компании незаконно повышали тарифы на содержание жилья, ссылаясь на изменения в налоговом законодательстве. С января 2025 года некоторые УК в одностороннем порядке увеличили платежи для жильцов на 5%. Об этом сообщили в Госжилинспекции Ростовской области.

После многочисленных жалоб региональная Госжилинспекция провела проверки и обязала управляющие организации сделать перерасчет. Часть компаний отказалась выполнять предписания и попыталась оспорить их в арбитражном суде.

Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства, подтвердив, что УК не имеют права в одностороннем порядке повышать плату за содержание жилья. В результате управляющим компаниям пришлось выполнить предписания и вернуть жителям более 950 тысяч рублей, начисленных сверх установленных тарифов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!