Лидер немецкой партии предложил ввести миротворческие силы на Украину

«Если будет достигнуто прекращение огня, Европа должна быть готова его обеспечить. Настало время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом», — приводит высказывание Вебера «Лента.ру». Политик также уточнил, что среди европейских военных обязательно должны быть немцы.