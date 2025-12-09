Лидер немецкой партии предложил ввести миротворческие силы на Украину

«Если будет достигнуто прекращение огня, Европа должна быть готова его обеспечить. Настало время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом», — приводит высказывание Вебера «Лента.ру». Политик также уточнил, что среди европейских военных обязательно должны быть немцы.
Также Вебер сообщил о своем намерении выступить с инициативой формирования единой европейской армии на предстоящем съезде Христианско-социального союза.
Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, большинство граждан Германии (свыше 50%) поддерживают размещение военного контингента бундесвера на Украине после прекращения огня и при условии присутствия там войск других европейских стран.