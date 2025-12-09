Ричмонд
Лидер немецкой партии предложил ввести миротворческие силы на Украину

Так называемые «миротворческие» силы стран ЕС предложил ввести на Украину глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Он считает, что это должно произойти сразу после достижения перемирия. Слова политика передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если будет достигнуто прекращение огня, Европа должна быть готова его обеспечить. Настало время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом», — приводит высказывание Вебера «Лента.ру». Политик также уточнил, что среди европейских военных обязательно должны быть немцы.

Также Вебер сообщил о своем намерении выступить с инициативой формирования единой европейской армии на предстоящем съезде Христианско-социального союза.

Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, большинство граждан Германии (свыше 50%) поддерживают размещение военного контингента бундесвера на Украине после прекращения огня и при условии присутствия там войск других европейских стран.