В Омске на Левобережье началась заливка катков

Во вторник, 9 декабря, мэр Омска Сергей Шелест на своем Телеграм-канале, сообщил, что на Левом берегу началась заливка уличных катков. Из них 20 расположены на придомовых территориях, 10 — на территориях образовательных учреждений.
«Отмечу, что заливка ледовых площадок на придомовой территории осуществляется по решению жителей. Собственники жилых помещений предоставляют доступ для подключения к воде первоначально и в течение зимы, чтобы поддерживать лед в надлежащем состоянии», — написал он.
Мэр назвал придомовые территории, где разместятся катки:
— ул. Мельничная, 91; — ул. Новостройка, 7; — ул. Володарского, 120; — ул. Лукашевича, 1А; — ул. Волгоградская, 24В; — ул. Волгоградская, 30; — ул. Путилова, 7В; — ул. Взлетная, 3А; — ул. Крупской, 8/1; — ул. Крупской, 5 (Б. Заречный, 10); — ул. Б. Заречный, 2А (ул. Степанца, 10); — ул. Рокоссовского, 12/3.
Кроме них это еще восемь адресов, в том числе на улицах Фугенфирова, Комкова, Конева, Дианова и других.
Хоккейные площадки также заливаются на территории сквера «Нефтебаза» (ул. Мельничная, 67), Омского колледжа профессиональных технологий (ул. Дианова, 33) и спортивной школы им. Олега Охрименко (ул. 20 лет Октября, 14/2).
Помимо этого, зимой в КАО будут работать ледовые в ЛД имени Леонида Киселева, природном парке «Птичья Гавань», в парке 300-летия Омска.
