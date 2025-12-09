Ричмонд
За 11 лет 19 крымских бойцов получили звание Героя России

Почти 20 военнослужащих из Крыма получили звание Героя России с 2014 года.

Источник: пресс-служба Госсовета Крыма

С 2014 года 19 крымских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Сегодня День Героев Отечества. Это праздник мужественных, сильных духом людей, для которых любовь к Родине — на первом месте», — написал глава парламента.

Константинов отметил, что русский характер формировался веками. В судьбоносные моменты поступки предков определяли будущее всей страны. Сейчас бойцы сражаются в зоне СВО и вносят достойный вклад в приближение Победы.

«С 2014 года 19 солдат и офицеров, чья служба и подвиги связаны с Крымским полуостровом, удостоены звания Героя Российской Федерации. Мы гордимся каждым из них!», — добавил Константинов.