Число пострадавших при атаке дронов на Чебоксары выросло до 14

Кроме Чебоксар, по данным министерства обороны РФ, с 23:00 до 07:00 ~над российскими регионами был сбит 121 беспилотник~. Из них 49 — в Белгородской области, 22 — в Крыму, 10 — в Рязанской области, девять — в Воронежской области, восемь — над Каспийским морем, по пять — в Ростовской области и Калмыкии, четыре — в Нижегородской области, три — в Липецкой области. По два — в Краснодарском крае и Курской области и по одному — в Брянской и Тульской областях.