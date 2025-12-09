Участок трассы М-12 в Илишевском районе Башкирии станет платным

Останавливаться для оплаты не нужно, также не обязательны транспондеры — на дороге установлена безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Датчики фиксируют номера и размеры машин и формируют оплату, которая спишется с устройства или же её можно будет оплатить в течение пяти дней после поездки в приложении и на сайте оператора трассы. Тарифы будут известны здесь.