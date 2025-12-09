Участок трассы М-12 в Илишевском районе Башкирии станет платным

Обход пяти посёлков в Илишевском районе — участок трассы М-12, распоряжением правительства РБ передан в управление ГК «Автодор» — владельцу трассы. Участок открыли под новый 2025 год, она была бесплатной в течении года. Платной она станет с 12 декабря.
Это скоростная трасса с четырьмя полосами, протяжённостью 65 км, с освещением на всей протяжённости. На данном участке два моста, девять путепроводов, шесть развязок со съездами к посёлкам. Четыре из них построены на пересечениях с дорогами около Карабашево, Рсаево, Бишкураево и Семилетка. Ещё две развязки с трассой М-7 «Волга» — возле Исаметово и Асяново.
Останавливаться для оплаты не нужно, также не обязательны транспондеры — на дороге установлена безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Датчики фиксируют номера и размеры машин и формируют оплату, которая спишется с устройства или же её можно будет оплатить в течение пяти дней после поездки в приложении и на сайте оператора трассы. Тарифы будут известны здесь.
У дороги есть два альтернативных маршрута. Первый — прежний путь в границах тех же пяти посёлков Илишевского района, второй — через север республики от Старого Байсарово до Дюртюлей.
Участок Дюртюли — Ачит открыли в июле текущего года.