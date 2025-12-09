«Никто не имеет права продавать салюты, римские свечи, петарды». Милиция заявила о запрете на пиротехнику в Беларуси

В преддверии рождественских и новогодних праздников белорусам напомнили о штрафах за покупку и использование пиротехники. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так, согласно постановлению Совмина (№ 3 от 3 января 2025-го) в Беларуси запрещена розничная и оптовая торговля пиротехники. Под запретом — все изделия второго, третьего, четвертого и пятого классов опасности.
— Никто на территории Беларуси не имеет права продать салюты, римские свечи, ракеты, петарды и прочую пиротехнику, — прокомментировали в милиции.
Введение запрета обусловлен участившимися случаями травмирования из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий.
За неправильное использование пиротехники ответит тот, кто ее применил. Оштрафовать могут за пиротехнику при нарушении общественного порядка, как за мелкое хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ответить придется также в случаях хулиганства, если был причинен вред здоровью или имуществу, нарушены правила обращения (ст. 299, ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
