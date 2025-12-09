«Никто не имеет права продавать салюты, римские свечи, петарды». Милиция заявила о запрете на пиротехнику в Беларуси

За неправильное использование пиротехники ответит тот, кто ее применил. Оштрафовать могут за пиротехнику при нарушении общественного порядка, как за мелкое хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ответить придется также в случаях хулиганства, если был причинен вред здоровью или имуществу, нарушены правила обращения (ст. 299, ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).