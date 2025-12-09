Ричмонд
Минфин России расширил условия льготной дальневосточной ипотеки

Минфин расширил условия льготной дальневосточной ипотеки.

Источник: Недвижимость РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минфин РФ расширил условия льготной дальневосточной ипотеки на все многодетные семьи независимо от возраста родителей, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

«Льготная программа “Дальневосточная и арктическая ипотека” распространена на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для таких семей отменяется возрастное ограничение. Напомним, что данной льготной программой могут воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет», — говорится в сообщении Минфина.

В министерстве подчеркнули, что условия данной льготной ипотечной программы расширены в соответствии с поручением президента.