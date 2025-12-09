Ричмонд
Пленум Верховного суда озвучил приоритеты в требованиях при банкротстве

РИА Новости: Верховный суд призвал отдать приоритет соцтребованиям в банкротстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предлагает отдавать социальным требованиям при банкротстве приоритет, сказано в проекте постановления пленума, с которым ознакомилось РИА Новости.

«В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например, о возмещении вреда жизни и здоровью…, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору — вторая очередь», — говорится в проекте.

Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди.

Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.