Пленум Верховного суда озвучил приоритеты в требованиях при банкротстве

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предлагает отдавать социальным требованиям при банкротстве приоритет, сказано в проекте постановления пленума, с которым ознакомилось РИА Новости.
«В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например, о возмещении вреда жизни и здоровью…, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору — вторая очередь», — говорится в проекте.
Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди.
Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.