Москвичей призвали иметь огнетушитель в комнате с елкой

Так, новогоднюю елку необходимо устанавливать на ровную поверхность вдали от отопительных приборов, каминов и печей, а также электроприборов с нагревом — не менее метра от источников тепла.
«Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). При необходимости дополнительно зафиксировать елку к стене или потолку (незаметной леской) с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка», — сообщили в пресс-службе.
Для снижения риска высыхания и воспламенения также следует регулярно доливать воду живой елке.
Ранее врач-аллерголог Елена Пятикова заявила, что гирлянды и нарядная елка опасны для некоторых людей. Как указала специалист, все эти украшения являются бытовыми раздражителями, которые вызывают обострения аллергии и проблемы с дыханием.