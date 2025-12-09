Ричмонд
Москвичей призвали иметь огнетушитель в комнате с елкой

Москвичам, которые устанавливают елку в квартирах, помимо украшений, следует иметь в комнате огнетушители и песок. Об этом пишет «Агентство городских новостей» со ссылкой на Главное управление МЧС России по столице.

Источник: Freepik

Так, новогоднюю елку необходимо устанавливать на ровную поверхность вдали от отопительных приборов, каминов и печей, а также электроприборов с нагревом — не менее метра от источников тепла.

«Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). При необходимости дополнительно зафиксировать елку к стене или потолку (незаметной леской) с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка», — сообщили в пресс-службе.

Для снижения риска высыхания и воспламенения также следует регулярно доливать воду живой елке.

Ранее врач-аллерголог Елена Пятикова заявила, что гирлянды и нарядная елка опасны для некоторых людей. Как указала специалист, все эти украшения являются бытовыми раздражителями, которые вызывают обострения аллергии и проблемы с дыханием.