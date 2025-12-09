Ричмонд
В Уфе скоропостижно ушел из жизни телеоператор Эдуард Ахсанов

В Уфе скоропостижно в 55 лет скончался известный телеоператор Эдуард Ахсанов.

Он не дожил до своего 56-го дня рождения (17 декабря) несколько дней.

Эдуард Ренатович Ахсанов учился в Москве, окончил операторский факультет ВГИКа. Более 10 лет работал на телеканале БСТ, также был корреспондентом в компании «Уфимские ведомости», «Наша Версия РБ» и других СМИ региона.

Коллеги запомнили его как умного, эрудированного человека, вдумчиво и творчески подходившего к каждому кадру, интересного и обаятельного рассказчика.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.