В Уфе скоропостижно ушел из жизни телеоператор Эдуард Ахсанов

Эдуард Ренатович Ахсанов учился в Москве, окончил операторский факультет ВГИКа. Более 10 лет работал на телеканале БСТ, также был корреспондентом в компании «Уфимские ведомости», «Наша Версия РБ» и других СМИ региона.