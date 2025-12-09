ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о создании Белгородского гарнизонного военного суда, передает корреспондент РИА Новости с заседания пленума ВС РФ.
Как говорится в пояснительной записке, такой суд существовал до 2007 года, но был упразднен из-за снижения нагрузки и малочисленности воинских частей в Белгородской области.
«В настоящее время на территории Белгородской области дислоцируется значительное количество воинских частей и учреждений Вооруженных сил Российской Федерации… В условиях специальной военной операции и проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях Курский гарнизонный военный суд работает со значительным превышением средней нагрузки на судью», — отмечается в пояснительной записке.
Как уточняется в документе, теперь судьи Курского гарнизонного военного суда вынуждены ездить в Белгород для рассмотрения дел в условиях боевого воздействия противника.
«Кроме того, создание Белгородского гарнизонного военного суда обеспечит реальный доступ к правосудию и возможность гарантированной государством судебной защиты прав, законных интересов для военнослужащих, добровольцев, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в записке.
В новом суде будет пять судей, 14 работников аппарата, пять работников по охране и обслуживанию зданий суда. Его предлагается разместить на площадях Октябрьского районного суда Белгорода.
«Постановление принято», — сказал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов по итогам рассмотрения проекта федерального закона о создании Белогородского гарнизонного военного суда на заседании пленума ВС РФ.
Предположительные затраты на обеспечение суда мебелью, оргтехникой, системами безопасности и символами государственной власти оцениваются в 15,6 миллиона рублей, ежегодные расходы на содержание суда — в 11,2 миллиона, говорится в записке. В последующем для отдельного размещения гарнизонного военного суда потребуется здание площадью не менее 1040 квадратных метров, которое подберут из объектов, находящихся в федеральной собственности. В случае, если ему потребуется капитальный ремонт, его ориентировочная стоимость оценивают в 72,8 миллиона рублей.