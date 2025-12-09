ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд

Предположительные затраты на обеспечение суда мебелью, оргтехникой, системами безопасности и символами государственной власти оцениваются в 15,6 миллиона рублей, ежегодные расходы на содержание суда — в 11,2 миллиона, говорится в записке. В последующем для отдельного размещения гарнизонного военного суда потребуется здание площадью не менее 1040 квадратных метров, которое подберут из объектов, находящихся в федеральной собственности. В случае, если ему потребуется капитальный ремонт, его ориентировочная стоимость оценивают в 72,8 миллиона рублей.