Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование

Более миллиона самозанятых могут сделать взносы на соцстрахование за три года.

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 1 миллиона самозанятых могут сделать добровольные взносы на соцстрахование за три года, сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Мы считаем, что в эту систему более 1 миллиона человек войдет за три года. Система является финансово сбалансированной. Ее единственным источником являются сами взносы добровольные, поэтому другие источники в нее подливаться не будут. Поэтому она в этом смысле является финансово устойчивой», — сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, у самозанятых работников будет формироваться трудовой стаж, как и у наемных, если они будут платить страховые взносы.

«Важный момент: все условия выплаты пособия мы предлагаем определять в соответствии с федеральным законом об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами. То есть те же самые правила, которые есть для тех, кто находится в наемном труде», — уточнил замминистра.

Он отметил, что был проведен опрос, согласно которому 90% участников готовы вступить в правоотношения по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, а 70% готовы платить страховые взносы.

Пудов добавил, что этот законопроект экспериментальный и продлится до 31 января 2028 года.