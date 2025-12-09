Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование

«Мы считаем, что в эту систему более 1 миллиона человек войдет за три года. Система является финансово сбалансированной. Ее единственным источником являются сами взносы добровольные, поэтому другие источники в нее подливаться не будут. Поэтому она в этом смысле является финансово устойчивой», — сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.