Трассу Джубга — Геленджик сделают 4-полосной

Госкомпания «Автодор» завершает проект расширения сложного горного участка федеральной трассы М-4 «Дон» от Джубги до Геленджика.

Источник: Новая Кубань

Двухполосную дорогу сделают четырехполосной для улучшения связи между курортами Черноморского побережья. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал изданию «Ъ», что специалисты 3 года изучали рельеф гор и населенные пункты. Проектная документация будет готова в 2026 году. Это снимет пробки на популярном направлении к Геленджику. Параллельно идут работы по обходу Адлера и подготовка к обходу Туапсе. Расширение трассы Джубга — Геленджик упростит логистику и повысит безопасность на ключевом маршруте Кубани.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что два самых длинных тоннеля в России построят на обходе Адлера.