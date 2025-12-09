Сергей Галицкий получил премию «Герои Forbes»

Основатель сети «Магнит» и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий стал победителем премии «Герои Forbes» в номинации «Легенда». Издание назвало его ролевой моделью для целых поколений предпринимателей.
В Forbes вспомнили, что в 1995 году Галицкий создал небольшую компанию «Тандер», ставшую впоследствии крупнейшей в России торговой сетью «Магнит». В 2018 году он продал ее.
В 2008 году Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар». В 2025 году он стал победителем Российской лиги чемпионов.
В 2017 году Галицкий создал в Краснодаре городской парк, ставший одним из лучших в России. Парк, который в народе так и называют по имени основателя, продолжает постоянно расширяться.
Номинация «Легенда» была создана Forbes для выделения предпринимателей, чей вклад в развития бизнеса выходит за рамки какой-либо одной категории.
Ранее «Югополис» сообщал, что Сергею Галицкому вручили специальную премию Российской Премьер-лиги (РПЛ) за исключительный вклад в развитие российского футбола. Предпринимателя и мецената назвали реформатором спортивной отрасли. Были отмечены не только достижения ФК «Краснодар», но и высокий уровень работы «Академии Краснодар», выпускники которой выступают и в родном, и в других клубах.