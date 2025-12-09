Сергей Галицкий получил премию «Герои Forbes»

Ранее «Югополис» сообщал, что Сергею Галицкому вручили специальную премию Российской Премьер-лиги (РПЛ) за исключительный вклад в развитие российского футбола. Предпринимателя и мецената назвали реформатором спортивной отрасли. Были отмечены не только достижения ФК «Краснодар», но и высокий уровень работы «Академии Краснодар», выпускники которой выступают и в родном, и в других клубах.