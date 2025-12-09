Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года

«Во-первых, это военнослужащие, защищающие нашу страну и ее народ. Во-вторых, это спасатели, рискующие собой при спасении жизни других. И в-третьих, это врачи и другие медицинские специалисты. Героизм ученых, изобретателей, учителей и прочих пока меркнет по сравнению с ними. Можно ожидать, что после завершения СВО профиль героизма несколько расширится», — прокомментировал результаты опроса Федоров.