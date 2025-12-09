Ричмонд
420 окон предстоит установить в Таганроге после атаки БПЛА

В Таганроге заменили 60% окон в домах, поврежденных из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге продолжаются работы по восстановлению жилых домов после атаки беспилотников. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, необходимо установить 420 оконных конструкций.

— На улице ощутимо похолодало. Понимаю, насколько тяжело находиться в помещении без остекления, особенно зимой. Поэтому на личном контроле держу вопрос установки окон, — заявила глава города.

Для ускорения процесса к работам привлекли дополнительные бригады. За прошедшую неделю тепловой контур полностью восстановлен в четырех многоквартирных домах. Всего на данный момент заменено 60% окон.

