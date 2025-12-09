Не прошло и года: Только после волны возмущения в молдавских СМИ мужчину после 8-месячного «заточения» в больнице перевели в социальный центр

Николай, мужчина с левого берега Днестра, наконец-то покинул больницу Сорок. Власти восемь месяцев «решали» его судьбу, пока он занимал койку, на которую, возможно, претендовали реальные пациенты.
Напоминаем, что человек без документов, у которого закончилось лечение, застрял в больнице. Вместо того чтобы выписать его в центр ухода, его держали там, пока расходы не достигли космических 200 тысяч леев. Поздравляем больницу с щедрым «инвестором» в палаты!
Так вот спустя месяцы прокрастинации, после того как случай был обнародован (о чудо!), власти догадались выдать ему временное удостоверение личности. Без журналистского пинка эта система видимо не работает.
В итоге, Николая торжественно перевели в Центр по уходу в Бадиченах, где он теперь будет жить с «теми же правами, что и другие подопечные».
Вот такая она, скорость и эффективность чиновничьего аппарата: сначала потратить 200 тысяч леев на бесполезное лежание в больнице, а потом объявить героями тех, кто наконец-то сделал то, что должен был сделать в первый же месяц.
Напомним, что 36-летний мужчина по имени Николай Гейченко был госпитализирован после сердечного приступа. Лечение он завершил давно, его состояние стабилизировалось, однако оформить дальнейшее размещение невозможно — у него отсутствовали необходимые документы.
Больница пыталась найти социальное учреждение, готовое принять мужчину, однако столкнулась с множеством бюрократических барьеров. Запросы были направлены в Бюро миграции, Министерство труда и к омбудсмену.
