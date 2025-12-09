Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В милиции сказали, какую пиротехнику могут использовать белорусы без штрафа

Милиция назвала три вида разрешенной пиротехники в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какую пиротехнику могут использовать белорусы без штрафов. Подробнее рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Ранее милиция подробно заявила о запрете на пиротехнику в Беларуси: «Никто не имеет права продать салюты, римские свечи, петарды».

Правоохранители обратили внимание на то, что в запрете на пиротехнику есть исключение. В Беларуси разрешены к продаже бенгальские огни, хлопушки и тортовые фонтаны (холодные огни).

Также запрет не касается оптовой реализации пиротехнических изделий юрлицами, которые имеют соответствующие разрешения на право реализации пиротехники IV и V классов опасности, а также юрлицам, которым разрешено продавать пиротехнику, проводить фейерверки.

И мы писали, что белорусы могут быть оштрафованы за гирлянды на окнах — в каких случаях.

Тем временем в СК сообщили, что два подростка жестоко зарезали случайного прохожего в Бобруйске: «Сначала тренировались на макетах».