В милиции сказали, какую пиротехнику могут использовать белорусы без штрафа

Стало известно, какую пиротехнику могут использовать белорусы без штрафов. Подробнее рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Ранее милиция подробно заявила о запрете на пиротехнику в Беларуси: «Никто не имеет права продать салюты, римские свечи, петарды».
Правоохранители обратили внимание на то, что в запрете на пиротехнику есть исключение. В Беларуси разрешены к продаже бенгальские огни, хлопушки и тортовые фонтаны (холодные огни).
Также запрет не касается оптовой реализации пиротехнических изделий юрлицами, которые имеют соответствующие разрешения на право реализации пиротехники IV и V классов опасности, а также юрлицам, которым разрешено продавать пиротехнику, проводить фейерверки.
