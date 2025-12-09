Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на лыжную трассу уложат 40 тысяч тонн искусственного снега

В Уфе на лыжную трассу уложат 40 тысяч тонн искусственного снега.

Склоны уфимской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту покроют 40 тысячами тонн искусственного снега. Глава Октябрьского района Антон Тарасов посетил трассу и проверил ее готовность к Спартакиаде стран СНГ среди детей с ОВЗ.

По словам директора спортшколы Рината Киямова, на склоне установлены мощные снегогенераторы, чтобы как можно быстрее трассу покрыть искусственным снегом. Для подготовки трассы требуется около 40 тысяч кубометров искусственного покрытия.

Напомним, в Уфе пройдет Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования по горнолыжному спорту состоятся на склоне уфимской спортивной школы олимпийского резерва.