В Ростове-на-Дону пустят автобусы к новым районам до 2030 года

По словам главы ведомства, мероприятия планируют реализовать поэтапно. Для каждого района активной застройки предусмотрят конкретные решения, включающие изменение действующих автобусных маршрутов, пуск новых и развитие сети городской электрички.
Так, жилой комплекс на территории старого аэропорта будет обслуживаться продленным маршрутом муниципального автобуса № 88, который свяжет район с Центральным областным автовокзалом по проспекту Шолохова. Для группы жилых комплексов «Смартполет», «Вересаево», «Сокол Град» и «Эстет» изменят схему движения маршрута № 63 по Берберовской улице. В текущем году уже скорректировали маршрут № 84 с заездом на эту улицу в связи с заселением домов.
Новый маршрут № 97 до Центрального рынка по Ворошиловскому проспекту организуют для жителей ЖК «Донские легенды». Для ЖК «Левобережье» создадут дополнительный автобусный маршрут № 39а Главный автовокзал—ЖК «Левобережье» с заездом на Центральный рынок.
В микрорайоне Вертолетное Поле изменят траекторию маршрутов № 41, 56 и 72 по улицам 3-й Круговой, 2-й Володарского и Тружеников. Для обслуживания ЖК «Западные Аллеи», ЖК «Грей», ЖК «Притяжение» и ЖК «Левенцовка парк» планируется изменение схемы автобусного маршрута № 72 по проспекту Маршала Жукова и улице Еляна.
В Суворовском районе планируют продлить маршруты по улицам Белоусова и Костенко до школы № 32, а также изменят схемы маршрутов № 43 и № 81 для улучшения доступности.