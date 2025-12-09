В Ростове-на-Дону пустят автобусы к новым районам до 2030 года

Так, жилой комплекс на территории старого аэропорта будет обслуживаться продленным маршрутом муниципального автобуса № 88, который свяжет район с Центральным областным автовокзалом по проспекту Шолохова. Для группы жилых комплексов «Смартполет», «Вересаево», «Сокол Град» и «Эстет» изменят схему движения маршрута № 63 по Берберовской улице. В текущем году уже скорректировали маршрут № 84 с заездом на эту улицу в связи с заселением домов.