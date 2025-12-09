В Перми более 800 елей обработают тухло пахнущей смесью

Городские власти до 15 декабря обработают 821 хвойное дерево в Перми специальным одорирующим составом. Ежегодная предновогодняя мера направлена на предотвращение незаконных вырубок.
После обработки деревья начнут вызывать резкий неприятный запах при попадании в теплое помещение. В состав одорирующей жидкости входит смесь органических кислот. Обработанное составом дерево становится непригодным для использования в качестве новогодней елки.
«Для обработки используются сертифицированные препараты, безопасность которых для деревьев, людей и животных подтверждена», — пояснили в администрации Перми.
В Пермском крае с 17 декабря начнут патрулирование лесов. Краевые власти объявили о профилактическом мероприятии «Новогодняя ель».