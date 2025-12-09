Новый год в пешей доступности: как Казань готовится к празднику

Казань активно готовится к Новому году: у «Чаши» устанавливают главную елку города, а во всех районах монтируют километры иллюминации и готовят сотни мероприятий. Параллельно власти решают проблемы зимней уборки и благоустройства, пишет ИА «Татар-информ».
Город переходит в режим новогодней подготовки.
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что город постепенно входит в сезон подготовки к Новому году. Он отметил, что коммерческие предприятия уже активно украшают входные группы, витрины и фасады, а городские службы приступили к работе на улицах.
Главы районов Казани в своих докладах подтвердили, что масштабная праздничная кампания охватывает все территории.
Иллюминации, инсталляции и праздничные зоны во дворах и скверах.
Руководитель Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов рассказал, что здесь установят 40 новогодних городков. Среди ключевых площадок он выделил главную елку у Центра семьи «Казан», где продолжается монтаж конструкции высотой 35 метров, а также парк «Крылья Советов», который откроется 20 декабря.
По словам Шамсутдинова, праздничные световые инсталляции разместят у ДК имени Ленина, КМПО, АО «Сетевая компания», а также на улицах Короленко и Чистопольской. Сказочные композиции украсят и сквер «Стамбул». Он подчеркнул, что праздничное настроение распространят на все популярные пространства — от подъездов и дворов до остановок, торговых центров и катков.
В преддверии новогодних каникул здесь также проведут свыше 40 мероприятий. Они будут ориентированы на жителей и гостей города и охватят как семейный отдых, так и массовые активности на открытом воздухе.
Семь километров гирлянд и девять городков в Кировском и Московском районах.
Исполняющий обязанности главы администрации Кировского и Московского районов Айдар Сагетдинов уточнил, что в этой части города развернут девять елочных городков. Все площадки готовят к открытию во второй половине декабря. Монтаж декора и оборудования подходит к завершению, а общая протяженность гирлянд на жилых домах в КирМосе превысит 7 километров.
Сагетдинов отметил, что к середине декабря планируют полностью завершить все подготовительные работы. В этом сезоне основное внимание уделяют качеству освещения и созданию уютных локальных праздничных зон.
Световые сказки в центре и обновление традиционных композиций.
Исполняющий обязанности главы Вахитовского и Приволжского районов Айрат Ахмадуллин сообщил, что здесь установят семь елочных городков. Ключевой новинкой станет сказочное пространство перед Театром кукол, где появится новая световая композиция. Кроме того, полюбившаяся горожанам композиция с медведицей и медвежонком, как выразился Ахмадуллин, «отправится в путешествие» — ее перенесут в другой уголок района, чтобы расширить праздничные маршруты.
Он также упомянул, что многие традиционные элементы сохранят — например, инсталляцию с Дедом Морозом, который, по замыслу художников, пытается взобраться на крышу дома на улице Нурсултана Назарбаева. При этом празднично оформят и подвижные объекты: даже снегоуборочная техника получит новогодние элементы декора.
35 километров огней и сотни украшенных деревьев в Советском районе.
Жителей Советского района ожидают масштабные световые украшения. Глава администрации Роман Фатхутдинов рассказал, что здесь оформят более 1,1 тыс. деревьев, а общая длина гирлянд превысит 35 километров. Он отдельно подчеркнул, что автобусные остановки украсят рисунками детей с ограниченными возможностями здоровья — проект должен стать важной социальной частью новогодней кампании.
Праздничная программа также будет насыщенной: концерты, игры, мастер-классы и тематические активности запланированы на каждый день. Всего жители смогут посетить более 100 мероприятий.
200 площадок по всему городу и единая праздничная концепция.
После докладов мэр Казани отметил, что у каждого района сегодня есть свои центры притяжения. Он заявил, что в городе будут работать более 200 новогодних площадок. При этом спальные районы не будут уступать центру города по красоте и атмосфере.
Градоначальник подчеркнул, что такой подход позволит создать одинаково яркое праздничное настроение по всей Казани, чтобы каждый житель мог выбрать удобное место для прогулки и отдыха.
Проблемы зимней уборки и нехватка снегоплавильных пунктов.
Параллельно с новогодним оформлением город готовится к снегопадам. Глава Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров сообщил, что проведен реинжиниринг системы уборки снега. Это должно ускорить подготовку спецтехники и повысить эффективность очистки улиц.
Однако остаются трудности: нехватка снегоплавильных пунктов, хаотичная парковка и дорожные знаки, размещенные прямо на тротуарах. Шайнуров уточнил, что в ЖК «Салават купере» планируется строительство нового газового снегоплавильного пункта. Он добавил, что в новых жилых комплексах такие объекты необходимо закладывать сразу в проект.
Поручение мэра по проблемным дорожным знакам.
Мэр Казани обратил внимание на дорожные знаки, расположенные на тротуарах. Он отметил, что на перекрестках образуется «целый огород из знаков», которые, хоть и необходимы, но могут быть размещены компактнее — например, на одной стойке. Мэр напомнил пример с наружной рекламой, которую несколько лет назад удалось системно упорядочить.
В городе уже начали работу по упорядочению знаков: на 88 участках переустановили 142 знака и переместили 78 урн, мешавших снегоуборочной технике.
Неправильно припаркованные авто — одна из главных зимних проблем для города.
Перед снегопадами особое беспокойство вызывает ситуация с парковками. Метшин напомнил, что количество автомобилей растет, а уборка требует многоступенчатой работы.
Он подчеркнул, что исполком запустил на Госуслугах функцию для сообщений о неправильной парковке, однако сейчас с одного устройства можно отправить лишь две заявки. Мэр выразил недоумение, что расширение этой возможности в Минцифры собираются рассматривать только в следующем году, и призвал ускорить решение, заявив, что декабрь — не время для затяжных пауз.
По его словам, именно неправильно припаркованные машины остаются одной из главных зимних проблем города, поэтому механизм обратной связи необходимо оперативно совершенствовать.