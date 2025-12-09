Глава Самары отреагировал на жалобы жителей о педикулезе в школе

По словам горожанки, о проблеме в школе говорят уже несколько недель. Местная жительница поинтересовалась, должны ли профильные службы и сотрудники учреждения решать этот вопрос. Женщина также добавила, что школьный медик работает по особому графику и не может следить за процессом.