Глава Самары отреагировал на жалобы жителей о педикулезе в школе

Самарцы пожаловались на случаи педикулеза в учебных учреждениях.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители в комментариях под постом главы города пожаловались на случаи педикулеза в общеобразовательных учреждениях. На сообщение отреагировал мэр Иван Носков.

По словам горожанки, о проблеме в школе говорят уже несколько недель. Местная жительница поинтересовалась, должны ли профильные службы и сотрудники учреждения решать этот вопрос. Женщина также добавила, что школьный медик работает по особому графику и не может следить за процессом.

Иван Носков ответил, что отдельные случаи педикулеза происходят периодически, но вспышки заболевания нет. Мэр пообещал, что 8—9 декабря медработники осмотрят детей.