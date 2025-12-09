Ричмонд
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мировой суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к одному году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Признать Яшина* виновным… назначить ему наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы», — огласила приговор судья.

Прокурор в понедельник в прениях сторон просил приговорить Яшина* к году и десяти месяцам колонии. Адвокат, с свою очередь, просил об оправдании Яшина*.

Яшину* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Басманный суд Москвы в июле 2022 года арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В августе 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.

Позднее суд заочно арестовал его по статье о создании и участии в экстремистской организации. По этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в РФ).

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.