Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента

Басманный суд Москвы в июле 2022 года арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии с отбыванием наказания в колонии общего режима.