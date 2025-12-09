Ричмонд
В Самаре выявлено множество дефектов в сквере Чудайкина, обустроенном за 7,8 млн рублей

В Самаре выявлены недостатки в сквере героя СССР Владимира Чудайкина, обустроенного за 7,8 млн руб. Об этом сообщает отделение Народного фронта.

Источник: Коммерсантъ

Сквер был обустроен по программе «Народный бюджет». Подрядчик выполнил работы по укладке плитки, установке освещения и скамеек, а также провел озеленение и оборудовал систему автополива. Центральным элементом сквера стала арка в форме звезды и арт-объект с изображением героя.

Общественники Народного фронта выявили некачественную сварку и небрежную покраску объектов, а также обнаружили ржавчину на одном из них. Вместо новых были установлены старые урны, а плитка после работ покрылась грязью. ОНФ потребовал от департамента городского хозяйства и подрядчика устранить выявленные недостатки.