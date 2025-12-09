Торчит пока только макушка: в Калининграде главную городскую ёлку соберут за три дня

В Калининграде главную городскую ёлку соберут за три дня. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Помимо главного символа Нового года, на площади Победы впервые появится большой светящийся шатёр. К утру вторника, 9 декабря, подрядчик сделал макушку — звезду и первые ветви, сообщает наш корреспондент. На автовышке работают двое. Ещё несколько работников помогают внизу.
В этом году установка конструкции началась сверху. Несколько лет назад с калининградской ёлкой случился курьёз. После завершения монтажа выяснилось, что не хватает частей ветвей. Символ Нового года несколько дней простоял без макушки.
Был и ещё один интересный случай. В 2018 году подрядчик установил, а потом демонтировал ёлку, потому что начал работы раньше положенного.