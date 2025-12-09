Чем полезно сало, рассказали в Роспотребнадзоре

Эксперты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, чем полезно сало и как его правильно употреблять.
Сало — очень калорийный продукт (800 ккал / 100 г), но при этом содержит массу необходимых организму веществ. Поэтому при правильном, то есть умеренном (не более 100 г в неделю или около 10 г в день) употреблении его польза неоспорима.
Полезные свойства сала, в первую очередь обеспечивают ценные насыщенные жирные кислоты. Они помогают бороться с вирусами и бактериями, улучшают работу головного мозга, сердечной мышцы и почек. Эти соединения служат строительным материалом для клеток, влияют на образование гормонов и участвуют в холестериновом обмене.
Что особенно важно в морозную погоду, благодаря высокой калорийности сало прекрасно насыщает, надолго обеспечивает организм энергией. Вдобавок оно заметно снижает тягу к сладкому.
Сало богато витаминами A, E и D и селеном, который помогает замедлить процессы старения в организме.
Не рекомендуется сало после недавно перенесенного инфаркта, инсульта и при заболеваниях ЖКТ.
Качественное сало должно быть белого или розоватого цвета, с упругой мякотью. Поверхность — не липкая, шкурка — без щетинок, чем тоньше, тем сало нежнее.
Эксперты также дали рекомендации по хранению сала:
- оберните в пергамент или фольгу и поместите в контейнер или пакет, а уже потом убирайте в холодильник.