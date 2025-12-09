В МПЦ Sputnik обсудят итоги узбекско-российской межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 10 декабря в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент — Москва — Новосибирск на тему: «Итоги межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией».