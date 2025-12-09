Ричмонд
В МПЦ Sputnik обсудят итоги узбекско-российской межправкомиссии

Участники обменяются оценками прошедших мероприятий и предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 10 декабря в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент — Москва — Новосибирск на тему: «Итоги межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией».

Участники в Ташкенте:

начальник Департамента по привлечению инвестиций из России и стран СНГ МИПТ РУз Эрвин Тургунов;

представитель ТПП РУз.

в Москве:

заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

В Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.

Участники видеомоста обменяются оценками прошедших мероприятий и предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.