В МПЦ Sputnik обсудят итоги узбекско-российской межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 10 декабря в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент — Москва — Новосибирск на тему: «Итоги межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией».
Участники в Ташкенте:
начальник Департамента по привлечению инвестиций из России и стран СНГ МИПТ РУз Эрвин Тургунов;
представитель ТПП РУз.
в Москве:
заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.
В Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.
Участники видеомоста обменяются оценками прошедших мероприятий и предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.