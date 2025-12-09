В Автозаводском районе открыли первую модельную библиотеку

«Пространство не просто предоставляет широкий спектр услуг и возможностей своим читателям, но и всецело посвящается Автозаводу. В залах — самые известные места района: кинотеатр “Мир”, станция “Счастливая” детской железной дороги, радиусный дом и Серобусыгинский квартал. Гости могут воспользоваться интерактивным оборудованием, современными компьютерами. В библиотеке также оборудовано специализированное мобильное рабочее место для слабовидящих. До преобразований библиотеку посещали 65 тысяч человек в год, теперь, несомненно, эта цифра значительно возрастет», — отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.