Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области на границе с Литвой ввели специальные зоны: что ждет водителей

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря, ФедералПресс. С 9 декабря изменится алгоритм работы на пункте въезда в Калининградскую область — МАПП «Чернышевское». Здесь вводятся две виртуальные информационные зоны — «желтая» и «зеленая». Это цифровое новшество призвано дисциплинировать потоки грузового транспорта и повысить прозрачность процедуры пересечения границы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Для повышения удобства работы в электронном режиме и большей оперативности подачи информации с 12:00 (по местному времени) 09.12.2025 будут внесены следующие изменения», — уточнили в телеграм-канале «МАПП Чернышевское. Электронная очередь».

Согласно новым правилам, статус автомобиля в режиме реального времени будет определять его дальнейший маршрут. Попадание в «желтую зону» означает направление в накопительную площадку для ожидания. «Зеленая зона» — это долгожданный статус «приглашен», разрешающий проследовать непосредственно к контрольно-пропускному пункту. Система добавляет машины в зоны по одной, обеспечивая порядок.