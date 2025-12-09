В Калининградской области на границе с Литвой ввели специальные зоны: что ждет водителей

Согласно новым правилам, статус автомобиля в режиме реального времени будет определять его дальнейший маршрут. Попадание в «желтую зону» означает направление в накопительную площадку для ожидания. «Зеленая зона» — это долгожданный статус «приглашен», разрешающий проследовать непосредственно к контрольно-пропускному пункту. Система добавляет машины в зоны по одной, обеспечивая порядок.