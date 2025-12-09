В Цимлянске водитель на «ВАЗе» столкнулся с поездом при попытке скрыться от полиции

По предварительным данным, молодой человек отказался выполнить требование инспекторов об остановке. Началась погоня, которая закончилась на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума на улице Московской. Водитель «ВАЗа» не успел проехать и столкнулся с поездом.