В Цимлянске водитель на «ВАЗе» столкнулся с поездом при попытке скрыться от полиции

В Цимлянске Ростовской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. 8 декабря 21-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21099» попытался скрыться от сотрудников полиции.
По предварительным данным, молодой человек отказался выполнить требование инспекторов об остановке. Началась погоня, которая закончилась на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума на улице Московской. Водитель «ВАЗа» не успел проехать и столкнулся с поездом.
В результате аварии он получил травмы.
