Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области проведут отстрел 76 кабанов из-за угрозы АЧС

Мероприятия по регулированию численности диких кабанов проводятся с 1 по 30 декабря.

Источник: AP 2024

Согласно решению областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии № 45−25 «О регулировании численности охотничьих ресурсов», отстрел кабанов разрешен в определенных государственных охотничьих заказниках. Выдано разрешение на добычу 76 особей на территории семи из них: в Задонском, Кумылженском, Куланинском, Лещевском, Раздорском, Ольховском и Чернополянском.

В документе указано, что эти мероприятия проводятся в связи с угрозой нанесения ущерба животным и для предотвращения возникновения и распространения африканской чумы свиней.