В Волгоградской области проведут отстрел 76 кабанов из-за угрозы АЧС

Согласно решению областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии № 45−25 «О регулировании численности охотничьих ресурсов», отстрел кабанов разрешен в определенных государственных охотничьих заказниках. Выдано разрешение на добычу 76 особей на территории семи из них: в Задонском, Кумылженском, Куланинском, Лещевском, Раздорском, Ольховском и Чернополянском.