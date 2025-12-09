Ричмонд
Минздрав решает вопросы россиян, поступающие на прямую линию с Путиным

Песков: Минздрав решает срочные вопросы, поступающие на прямую линию с Путиным.

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минздрав России оперативно и эффективно решает срочные вопросы россиян, которые поступают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что обрабатывать вопросы россиян помогает ряд министерств во главе с Минздравом.

«Дело в том, что целый ряд министерств, я бы сказал так, во главе с Минздравом. Вот Минздрав наиболее активный. Они еще до начала сбора вопросов, собственно, обратились к организаторам проекта и сказали: “Ребята, вот чего будет срочно, просто отправляйте”. Когда действительно такие срочные вопросы к гражданам: “Отправляйте, будем по ходу разбираться, не дожидаясь проверки”. И они это делают, и делают очень эффективно», — сказал Песков журналистам.

