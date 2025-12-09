Губернатор Виталий Хоценко принял участие в отправке партии груза для бойцов СВО

Как отметил генеральный директор компании Олег Чепурной, компания «Транснефть- Западная Сибирь» и дальше продолжит активно участвовать в сборе и отправке гуманитарной помощи. Что же до нынешнего груза, то помимо оборудования, бойцы получат еще один, особый подарок: письма с теплыми словами поддержки и детские рисунки, подготовленные специально к Новому году.