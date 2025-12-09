Губернатор Виталий Хоценко принял участие в отправке партии груза для бойцов СВО

Губернатор Виталий Хоценко принял участие в отправке очередной партии гуманитарного груза в зону СВО. Нынешняя акция — это уже шестая посылка нашим бойцам, подготовленная силами коллектива одного из ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса страны — АО «Транснефть — Западная Сибирь».
На этот раз в зону СВО были направлены квадрокоптеры, генераторы, квадроциклы, средства связи, оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам, прицелы, наборы инструментов и шины.
В торжественной передаче груза также приняли участие председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов, мэр города Сергей Шелест, руководство и сотрудники компании «Транснефть — Западная Сибирь».
Огромный вклад компании в дело поддержки бойцов отметил Виталий Хоценко.
«Такая сплоченность и ответственность — прочный фундамент общей уверенности в победе. Горжусь тем, что живу и работаю рядом с людьми, которые готовы бескорыстно поддержать тех, кто защищает нашу страну. Спасибо каждому за преданность делу и участие», -подчеркнул губернатор.
В целом с начала проведения специальной военной операции предприятие в рамках добровольческого проекта «Поможем нашим бойцам» направило на передовую помощь на десятки миллионов рублей. Снаряжение, техника, медикаменты и оборудование закупались в соответствии с запросами самих военнослужащих. Гуманитарная помощь направляется в воинские части, дислоцирующиеся в Донецке, Луганске, Белгородской и Ростовской областях.
Как отметил генеральный директор компании Олег Чепурной, компания «Транснефть- Западная Сибирь» и дальше продолжит активно участвовать в сборе и отправке гуманитарной помощи. Что же до нынешнего груза, то помимо оборудования, бойцы получат еще один, особый подарок: письма с теплыми словами поддержки и детские рисунки, подготовленные специально к Новому году.