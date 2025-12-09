МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мошенники под видом администраторов Telegram-каналов просят якобы проголосовать в конкурсе или поддержать канал и отправляют фишинговые ссылки на поддельный ресурс, после чего крадут аккаунты пользователей, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Злоумышленники продолжают распространять фишинговые ссылки от имени администраторов Telegram-каналов. С помощью поддельных аккаунтов, визуально имитирующих администраторов известных каналов (используя похожие имена и аватары), они пишут пользователям в личные сообщения или добавляют их в группы с нейтральными названиями и приглашают проголосовать в конкурсе или поддержать канал», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сначала мошенники, под предлогом голосования за канал, пишут в личные сообщения пользователям от имени администрации, прикрепляя ссылку на вредоносный ресурс, после чего, при переходе по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу, где его просят авторизоваться в Telegram через QR-код или код из сообщения. Как только код введён или QR отсканирован, аккаунт потерпевшего попадает в руки злоумышленников.
«Стоит быть осторожнее, ведь такие рассылки могут приходить от имени проверенных, давно существующих каналов, вызывая доверие у аудитории. Если вы видите подозрительный пост (даже от знакомого канала) не переходите по ссылке и сообщите администраторам. Напоминаем: ввод кода для авторизации или сканирование QR-кода на стороннем сайте — это прямая передача доступа к вашему аккаунту», — заключили в МВД.