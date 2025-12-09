МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов

В ведомстве отметили, что сначала мошенники, под предлогом голосования за канал, пишут в личные сообщения пользователям от имени администрации, прикрепляя ссылку на вредоносный ресурс, после чего, при переходе по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу, где его просят авторизоваться в Telegram через QR-код или код из сообщения. Как только код введён или QR отсканирован, аккаунт потерпевшего попадает в руки злоумышленников.