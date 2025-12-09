Ричмонд
Школьница из воронежского райцентра победила в конкурсе «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025»

Лучшей стала девочка из воронежских Лисок.

Источник: пресс-службы конкурса «Миссис Россия Мира»

Школьницу из Воронежской области признали самой красивой девочкой России.

7-летняя Стелла Крикунова из Лисок победила в VII конкурсе красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025», финал которого на днях завершился в Москве. В смотре приняли участие более 70 детей в возрасте от 3 до 17 лет со всей страны.

8 января Стелла Крикунова представит Россию в финале конкурса World star rising 2026 в Грузии.

Ранее она становилась победительницей региональных этапов конкурсов красоты для самых юных.