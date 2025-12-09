Школьница из воронежского райцентра победила в конкурсе «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025»

Школьницу из Воронежской области признали самой красивой девочкой России.
7-летняя Стелла Крикунова из Лисок победила в VII конкурсе красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025», финал которого на днях завершился в Москве. В смотре приняли участие более 70 детей в возрасте от 3 до 17 лет со всей страны.
8 января Стелла Крикунова представит Россию в финале конкурса World star rising 2026 в Грузии.
Ранее она становилась победительницей региональных этапов конкурсов красоты для самых юных.