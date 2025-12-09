Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Многие дети в России пишут обращения о заблокированной игре Roblox, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Роскомнадзоре в среду заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*.
«Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений (есть — ред.) по этой теме. Они есть, дети об этом пишут, об этой игре», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.