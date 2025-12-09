Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы

Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительные поправки, которые продлевают на 2026 год и право мобилизованных, контрактников, добровольцев и других участников СВО, а также членов их семей потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.