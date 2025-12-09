Россиянам объяснили, как бороться с шумными соседями

«Укажите даты, время и характер шума, а также упомяните о своих попытках уладить вопрос мирно. Не забудьте сохранить копию своего заявления. Если шум происходит от заведения, расположенного в доме, например кафе, то имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор для замера уровня шума. За нарушение тишины предусмотрена административная ответственность. Когда административные меры не помогают, у вас есть право обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда. Для этого потребуется собрать доказательную базу: пригодятся аудио- или видеозаписи, письменные показания других соседей, копии ваших обращений в полицию и, что очень важно, официальное заключение Роспотребнадзора о превышении уровня шума», — посоветовал собеседник RT.