В Волгограде заработал центр рассеянного склероза

В волгоградской областной клинической больнице № 1 открылось новое профильное подразделение по оказанию медпмощи больным рассеянным склерозом и других заболеваний нервной системы.

Источник: администрации Волгоградской области

По информации облздрава, лечение в новом центре могут получить также пациенты, страдающие такими редкими заболеваниями, как болезнь Фабри, болезнь Помпе, спинальная мышечная атрофия и другими.

Врачи подразделения проводят первичную диагностику, а также подбирают современную патогенетическую терапию. В центре действуют также дневной и круглосуточный стационары. Кроме того, здесь же пациенты могут получить реабилитацию.

Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (8442) 43−81−91, добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Справка. Волгоградская областная клиническая больница № 1 — это крупнейший многопрофильный стационар региона. Открытие центра склероза обеспечивает доступ к мощной лабораторной и диагностической базе, включая современное оборудование для КТ и МРТ — в клинике действует специализированное неврологическое отделение. С пациентами работает мультидисциплинарная бригада, в состав которой входят неврологи, реабилитологи, психологи, терапевты и урологи, обеспечивая комплексный подход к лечению.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области».