МЧС: в Новосибирске потушили здание педагогического колледжа

Педагогический колледж загорелся в Новосибирске, потушить открытый огонь, охвативший 700 кв. м., удалось лишь спустя три часа. При этом пожарная сигнализация, по словам учащихся, не сработала, оповещали друг друга сами студенты, а на выходе из колледжа произошла давка из-за того, что куртки в гардеробе выдавали по номерам — несмотря на опасность. В региональном министерстве образования при этом назвали эвакуацию более чем 600 учащихся «оперативной», а в СК начали проверку по статье о халатности.